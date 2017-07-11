Составлен первый национальный рейтинг вузов РФ

Виктор Садовничий © Высшая школа управления и инноваций МГУ

Сегодня, 11 июля, на заседании общественного совета проекта «Модернизация образования» партии «Единая Россия» глава Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий представил первый национальный рейтинг вузов РФ «Три миссии университетов».

Как сообщает ТАСС, двадцать лучших российских вузов перечислены без указания мест:

МГИМО МИД России

МГТУ

МГУ

МФТИ

МИСиС

МИФИ

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ

Финансовый университет при правительстве РФ

РАНХиГС при президенте РФ

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ

Российский университет дружбы народов

СПбГУ

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Университет ИТМО

Казанский федеральный университет

Новосибирский государственный университет

Томский государственный университет

Томский политехнический университет

УрФУ

В списке 12 вузов, представляющих Москву, 3 — Петербург, 2 — Томск, по одному — Казань, Новосибирск и Екатеринбург.

При составлении рейтинга вузы оценивались по 35 индикаторам, отражающим три основные миссии университета в современном мире: «образование», «наука», «университет и общество». Индикаторы объединены в пять групп, каждая из которых имеет определенный вес в итоговой оценке: «образование» (40%), «наука» (30%), «интернационализация», «устойчивость и потенциал развития», «дистанционное образование» — по 10%.

Международная версия рейтинга с указанием конкретных мест, в подготовке которой будут участвовать 30 зарубежных экспертов, выйдет в октябре.

Результаты рейтингов будут учитываться в правительственной программе развития высшего образования в РФ «5-100».



