На «Винзаводе» обсудят конспирологию, апофению и паранойю

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17 июля в Философском клубе Центра современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет дискуссия «Конспирология, апофения, паранойя как формы знания» с участием философа Светланы Бардиной и историка психиатрии Ирины Сироткиной.

Они будут говорить об использовании психиатрических метафор (апофения, бред, парейдолия, теории заговора, шизофрения, паранойя и т.п.) в качестве инструмента критики познания и расширения наших представлений о рациональности.

Что общего между научной революцией и формированием бредового убеждения? Почему и в речи психически больных, и в научных текстах так много неологизмов? Какие научные исследования не могут обойтись без конспирологии? Какие общие закономерности можно выделить в структуре языка шизофреника и метафизического трактата?

Начало в 19:30, вход свободный, регистрация — здесь.

Об участниках встречи:

Ирина Сироткина — кандидат психологических наук, PhD Манчестерского университета, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН;

— кандидат психологических наук, PhD Манчестерского университета, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН; Светлана Бардина — кандидат философских наук, старший научный сотрудник международного центра современной социальной теории МВШСЭН.

Дискуссия «Конспирология, апофения, паранойя как формы знания» станет первой в цикле «Новые космологии», посвященном возвращению «больших теорий» и «великих нарративов». В цикл примут участие ученые, философы и художники, которые предложат свои взгляды на глобальную современность, планетарные силы и космологическое устройство вселенной.



