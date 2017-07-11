На «Винзаводе» обсудят конспирологию, апофению и паранойю© ЦСИ «Винзавод»
17 июля в Философском клубе Центра современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет дискуссия «Конспирология, апофения, паранойя как формы знания» с участием философа Светланы Бардиной и историка психиатрии Ирины Сироткиной.
Они будут говорить об использовании психиатрических метафор (апофения, бред, парейдолия, теории заговора, шизофрения, паранойя и т.п.) в качестве инструмента критики познания и расширения наших представлений о рациональности.
Что общего между научной революцией и формированием бредового убеждения? Почему и в речи психически больных, и в научных текстах так много неологизмов? Какие научные исследования не могут обойтись без конспирологии? Какие общие закономерности можно выделить в структуре языка шизофреника и метафизического трактата?
Начало в 19:30, вход свободный, регистрация — здесь.
Об участниках встречи:
- Ирина Сироткина — кандидат психологических наук, PhD Манчестерского университета, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН;
- Светлана Бардина — кандидат философских наук, старший научный сотрудник международного центра современной социальной теории МВШСЭН.
Дискуссия «Конспирология, апофения, паранойя как формы знания» станет первой в цикле «Новые космологии», посвященном возвращению «больших теорий» и «великих нарративов». В цикл примут участие ученые, философы и художники, которые предложат свои взгляды на глобальную современность, планетарные силы и космологическое устройство вселенной.
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