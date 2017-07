Художники уличной волны встретятся в «Музеоне»

© «Музеон»

15 июля в московском парке искусств «Музеон» пройдет фестиваль «30 граней тебя», в котором примут участие 30 худжожников уличной волны.

Фестиваль, организованный творческим объединением «Артмоссфера», откроется джемом: художники создадут выставку под открытым небом. На Крымской набережной будут установлены 10 призм, которые художники превратят в арт-объекты.

Участники: Aber, Adno, Ashesteen, Алексей СЕ, Антония Лев, Dusto (Спб), Дарион Шаббаш (Алматы), Frouone, Иван Найнти, ЖЖ, Gred, Grino, Rtue (Севастополь), Sam, Snekzy, Sy (СПб), Sugar, Kreemos, Кирилл Кто, Letme, Тимур, Миша Most, Nootk, Plushedelica, Vedro, Vitae Viazi, Wais (СПб-Гонконг), Worm, Юля Ванифатьева.

В музыкальной программе фестиваля дневные выступления диджеев Chagin и Tactics из группировки Flammable Beats и DJ Gormon из объединения Da Boogie Crew, вечером программу продолжит RE-pac. Также в фестивале примут участие брейкеры Top9 и Predatorz Crew и All THE MOST.

Выставка «30 граней тебя» откроется 16 июля. В этот день на ней сыграют свои сеты диджеи DJ Krlow, Jay D и Антоха МС. Выступления диджеев будут продолжаться в «Музеоне» каждые выходные до дня закрытия выставки, 6 августа.