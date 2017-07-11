Национальный оркестр Франции под управлением Гергиева выступит в Париже

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14 июля, в День взятия Бастилии, у подножия Эйфелевой башни в центре Парижа состоится выступление Национального оркестра Франции под управлением Валерия Гергиева.

Как сообщает ТАСС, в программе сочинения русских композиторов — Прокофьева, Римского-Корсакова, Мусоргского, Шостаковича, а также произведения Пуччини, Моцарта, Штрауса, Верди, Бизе и Берлиоза.

Завершит концерт национальный гимн Франции «Марсельеза».

Вместе с Национальным оркестром Франции на концерте выступят сопрано Диана Дамрау (Германия) и Надин Сьерра (США), меццо-сопрано Анита Рачвелишвили (Грузия), тенор Брайан Хаймел (США), баритон Людовик Тезье (Франция), скрипач Рено Капюсон (Франция) и виолончелист Готье Капюсон (Франция).

Концерт начнется в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Прямую трансляцию телеканала France 2 и каналов Европейского вещательного союза увидят более чем в двадцати странах.







