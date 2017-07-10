На «Винзаводе» состоится фестиваль современного российского искусства© formafestival.ru
15 июля в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет фестиваль современного российского искусства «Форма».
По словам организаторов фестиваля, «это экспериментальная площадка, которая способствует синтезу различных направлений в искусстве и появлению новых авангардных проектов».
На Электронной сцене «Формы» выступят Buttechno, Long Arm, Molodoy Chelovek, Molodoy Chelovek, Никита Забелин, Obgon, Philipp Gorbachev, Sofia Rodina, Zoya Zerkalski, Hipushit, Kovyazin D, Maria Teriaeva и Missisippi Landscapes.
Хедлайнер Гитарной сцены — новосибирский пост-панк дуэт «Буерак». Также запланированы выступления групп The Jack Wood, «Казускома», «Кружок», Pale Crow, Slackers, Sonic Death и Vice Versa.
Театральную программу подготовили режиссеры Юрий Муравицкий, Всеволод Лисовский, Вася Березин, Донатас Грудович, Валерий Караваев и Алина Насибулина. Среди участников Matryoshki in JAZZ, Виталий Боровик и Таня Чижикова, Антоха МС и первый выпуск курса ШКОЛЫ-комьюнити при Мастерской Дмитрия Брусникина.
Кроме того, на фестивале будет показана серия перформансов (куратор — Petr Bystrov).
Полностью программа фестиваля «Форма» приводится на его сайте.
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