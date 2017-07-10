Сменится руководство редакции Republic© Republic
В ближайшее время интернет-издание Republic покинут главный редактор Ирина Малкова и ее заместители Петр Мироненко и Павел Миледин.
«Я могу только сказать, что объявила команде о своем решении уйти. Хочу заняться своим проектом. Главредом снова будет Кашулинский»,— цитирует Малкову «Коммерсантъ».
Информацию о своем уходе также подтвердил Мироненко. Инвестор Republic Александр Винокуров обещал дать свой комментарий позже.
Бывший заместитель главного редактора РБК Ирина Малкова и заместитель главного редактора газеты РБК Петр Мироненко пришли в Republic в августе 2016 года, вскоре после увольнений в редакции РБК. Впоследствии к ним присоединился бывший главный редактор «РБК.Деньги» Павел Миледин.
Максим Кашулинский был главредом Republic с 2014 года, с 26 августа 2016 года он перешел на должность издателя.
Издание Republic существует с 2009 года, до осени 2016 года оно называлось Slon. Ежемесячная аудитория Republic составляет более 2 млн читателей, большинство материалов издания доступны только по подписке.
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