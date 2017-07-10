Сменится руководство редакции Republic

В ближайшее время интернет-издание Republic покинут главный редактор Ирина Малкова и ее заместители Петр Мироненко и Павел Миледин.

«Я могу только сказать, что объявила команде о своем решении уйти. Хочу заняться своим проектом. Главредом снова будет Кашулинский»,— цитирует Малкову «Коммерсантъ».

Информацию о своем уходе также подтвердил Мироненко. Инвестор Republic Александр Винокуров обещал дать свой комментарий позже.

Бывший заместитель главного редактора РБК Ирина Малкова и заместитель главного редактора газеты РБК Петр Мироненко пришли в Republic в августе 2016 года, вскоре после увольнений в редакции РБК. Впоследствии к ним присоединился бывший главный редактор «РБК.Деньги» Павел Миледин.

Максим Кашулинский был главредом Republic с 2014 года, с 26 августа 2016 года он перешел на должность издателя.

Издание Republic существует с 2009 года, до осени 2016 года оно называлось Slon. Ежемесячная аудитория Republic составляет более 2 млн читателей, большинство материалов издания доступны только по подписке.







