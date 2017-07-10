На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль медиаискусства

На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль медиаискусстваТатьяна Ахметгалиева. Остров сирен© Татьяна Ахметгалиева / Новая сцена Александринского театра
С 14 по 16 июля фестиваль MEDIA IN представит на Новой сцене Александринского театра в Петербурге основные актуальные направления и формы в медиаискусстве.
Как сообщает сайт Александринского театра, на всех площадках Новой сцены можно увидеть интерактивные и световые инсталляции, аудиовизуальные объекты и работы в области видеоарта ведущих мировых и российских медиахудожников.
Центральной частью программы Фестиваля медиаискусства MEDIA IN станет пространство с круговым экраном и специальной подборкой панорамных фильмов и видеоработ:
14 июля, 20:00–02:00
Открытие фестиваля, аудиовизуальные выступления: Роберт Липпок (Германия), Antarctic Takt (Dasha Rush и Станислав Глазов, Германия), Recent Arts AV live (Тобиас Фройнд и Валентина Бартелон, Германия), Александр Вещев (Петербург)
15 июля, 14:00–22:00
Аудиовизуальный перформанс «Closed worldline» Tonoptik (Петербург)
16 июля, 14:00–22:00
Инсталляция «The Void. Прототип 2» TUNDRA
Все три дня в фойе будут демонстрироватся инсталляции «Остров сирен» Татьяны Ахметгалиевой (Петербург) и «Orbis Quartus / Другое измерение» Александры Дементьевой (Россия-Бельгия), в медиацентре — «Пифия» Тараса Масшталира, на учебной сцене — «Портал» Tonoptik (Петербург).
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