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На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль медиаискусства

News_detailed_pictureТатьяна Ахметгалиева. Остров сирен© Татьяна Ахметгалиева / Новая сцена Александринского театра

С 14 по 16 июля фестиваль MEDIA IN представит на Новой сцене Александринского театра в Петербурге основные актуальные направления и формы в медиаискусстве.

Как сообщает сайт Александринского театра, на всех площадках Новой сцены можно увидеть интерактивные и световые инсталляции, аудиовизуальные объекты и работы в области видеоарта ведущих мировых и российских медиахудожников.

Центральной частью программы Фестиваля медиаискусства MEDIA IN станет пространство с круговым экраном и специальной подборкой панорамных фильмов и видеоработ:

  • 14 июля, 20:00–02:00
    Открытие фестиваля, аудиовизуальные выступления: Роберт Липпок (Германия), Antarctic Takt (Dasha Rush и Станислав Глазов, Германия), Recent Arts AV live (Тобиас Фройнд и Валентина Бартелон, Германия), Александр Вещев (Петербург)

  • 15 июля, 14:00–22:00
    Аудиовизуальный перформанс «Closed worldline» Tonoptik (Петербург)

  • 16 июля, 14:00–22:00
    Инсталляция «The Void. Прототип 2» TUNDRA

Все три дня в фойе будут демонстрироватся инсталляции «Остров сирен» Татьяны Ахметгалиевой (Петербург) и «Orbis Quartus / Другое измерение» Александры Дементьевой (Россия-Бельгия), в медиацентре — «Пифия» Тараса Масшталира, на учебной сцене — «Портал» Tonoptik (Петербург).

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