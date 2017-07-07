Умер Илья Глазунов© Михаил Свешников / «Православие и мир»
Сегодня, 9 июля, в Москве в возрасте 87 лет умер художник, основатель Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов.
Об этом сообщает ТАСС.
Илья Сергеевич Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде, пережил блокаду, в которой погибла его семья. В 1957 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, в том же году в Центральном Доме работников искусств в Москве состоялась первая выставка Ильи Глазунова.
Автор более трех тысяч работ, среди которых иллюстрации к произведениям русских писателей, циклы, посвященные русской истории и жизни современного города, портреты советских и иностранных политических и общественных деятелей, писателей и деятелей искусства, монументальные работы, такие как «Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию» (1980), «Вечная Россия» (1988), «Великий эксперимент» (1990).
Также Илья Глазунов создал оформление к нескольким оперным спектаклям, участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца.
С 1978 года преподавал в Московском художественном институте имени В.И. Сурикова, в 1981 году организовал и возглавил в Москве Всесоюзный музей декоративно-прикладного и народного искусства, в 1987 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества и стал ее ректором.
новости
12:21Умер Илья Глазунов
11:33Умер Антон Носик
Вчера
19:43Отменена премьера балета «Нуреев» в Большом театре
7 июля 2017
18:07Владимир Кехман вышел из декрета
16:10На «Стрелке» состоится московская премьера «Аритмии» Хлебникова
15:19На канале РБК сменится управляющий директор
13:44Диссовет БелГУ: Диссертация Мединского полностью соответствует требованиям
11:37В «Музеоне» откроется летний лекторий о российской поп-музыке
6 июля 2017
19:15В Архангельской области из библиотек изымают Пушкина и ДостоевскогоВсе новости