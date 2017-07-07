Умер Илья Глазунов

Сегодня, 9 июля, в Москве в возрасте 87 лет умер художник, основатель Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов.

Об этом сообщает ТАСС.

Илья Сергеевич Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде, пережил блокаду, в которой погибла его семья. В 1957 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, в том же году в Центральном Доме работников искусств в Москве состоялась первая выставка Ильи Глазунова.

Автор более трех тысяч работ, среди которых иллюстрации к произведениям русских писателей, циклы, посвященные русской истории и жизни современного города, портреты советских и иностранных политических и общественных деятелей, писателей и деятелей искусства, монументальные работы, такие как «Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию» (1980), «Вечная Россия» (1988), «Великий эксперимент» (1990).

Также Илья Глазунов создал оформление к нескольким оперным спектаклям, участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца.

С 1978 года преподавал в Московском художественном институте имени В.И. Сурикова, в 1981 году организовал и возглавил в Москве Всесоюзный музей декоративно-прикладного и народного искусства, в 1987 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества и стал ее ректором.



