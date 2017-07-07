Умер Антон Носик© Эрнест Аранов
Сегодня, 9 июля, в Москве в возрасте 51 года умер журналист, блогер, медиаменеджер, один из пионеров русскоязычного интернета Антон Носик.
Как сообщает сайт радиостанции «Эхо Москвы», причиной смерти стал сердечный приступ.
Антон Борисович Носик родился в 1966 году в Москве, окончил Московский государственный медико-стоматологический университет, в 1990 году уехал в Израиль, публиковался в русскоязычной израильской газете «Вести», написал детективный роман совместно с Арканом Каривом.
Вернулся в Россию в 1997 году, был автором одного из первых блогерских проектов в русскоязычном Интернете, участвовал в запуске многих интернет-проектов, в том числе «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру», NTV.ru (NEWSru), cursorinfo.co.il, руководил проектами холдинга Рамблер.
В 2006–2008 и 2011–2012 годах работал в компании SUP, которой принадлежит блог-платформа «Живой Журнал», в 2009–2011 года был главным редактором портала Bfm.ru, в 2014 году стал одним из соучредителей SMM-агентства «Мохнатый сыр», вел один из самых популярных блогов в Рунете.
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