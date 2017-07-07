Владимир Кехман вышел из декрета© Михайловский театр
Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НГАТОиБ) Владимир Кехман прервал отпуск по уходу за ребенком и вернулся к своим обязанностям.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«Мой отпуск по уходу за ребенком завершен, дочери исполнилось три месяца. <...> Я возвращаюсь к работе», — цитирует Кехмана пресс-служба.
В отпуск по уходу за ребенком он ушел в конце июня. Тогда сообщалось, что в отсутствие Кехмана обязанности гендиректора будет исполнять его заместитель Снежана Любарь, которая до прихода в театр работала региональным менеджером по персоналу пивоваренной компании «Балтика».
Кехмана назначили директором НГАТОиБ весной 2015 года, после того, как прежний директор, Борис Мездрич, был уволен Министерством культуры в связи со скандалом вокруг постановки оперы «Тангейзер».
На 13 июля в Арбитражном суде Петербурга назначено очередное заседание по делу о банкротстве Кехмана. Год назад Арбитраж Петербурга признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей.
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