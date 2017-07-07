На «Стрелке» состоится московская премьера «Аритмии» Хлебникова© Институт «Стрелка»
19 июля московская премьера победителя «Кинотавра», фильма «Артимия» Бориса Хлебникова откроет в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» второй международный кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival.
Также в программе Otkritie x Strelka Film Festival заявлены триллер «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном, драма «Сувенир» с Изабель Юппер и картина «Нашла коса на камень» с Ксенией Кутеповой.
В течение десяти дней на «Стрелке» состоятся московские и российские премьеры десяти художественных фильмов — участников международных фестивалей в Каннах и Торонто, а также российских «Кинотавр» и «Движение» сезона 2016–2017.
Программа фестиваля собрана Стасом Тыркиным — кинокритиком, членом отборочной комиссии ММКФ, программным директором фестиваля «Движение» и куратором кинонаправления «Гоголь-центра».
«Мы впервые познакомим московскую публику с картинами-лауреатами двух главных российских фестивалей, "Кинотавра" и "Движение" — долгожданной "Аритмией" Бориса Хлебникова и "Нашла коса на камень" Ани Крайс с исключительно смелой работой Ксении Кутеповой в одной из главных ролей», — говорит куратор фестиваля.
новости
18:07Владимир Кехман вышел из декрета
16:10На «Стрелке» состоится московская премьера «Аритмии» Хлебникова
15:19На канале РБК сменится управляющий директор
13:44Диссовет БелГУ: Диссертация Мединского полностью соответствует требованиям
11:37В «Музеоне» откроется летний лекторий о российской поп-музыке
Вчера
19:15В Архангельской области из библиотек изымают Пушкина и Достоевского
18:41Объявлен лонг-лист Премии Кандинского в номинации «Научная работа»
17:11«Футурама» вернется
16:16Умер Пьер АнриВсе новости