На «Стрелке» состоится московская премьера «Аритмии» Хлебникова

© Институт «Стрелка»

19 июля московская премьера победителя «Кинотавра», фильма «Артимия» Бориса Хлебникова откроет в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» второй международный кинофестиваль Otkritie x Strelka Film Festival.

Также в программе Otkritie x Strelka Film Festival заявлены триллер «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном, драма «Сувенир» с Изабель Юппер и картина «Нашла коса на камень» с Ксенией Кутеповой.

В течение десяти дней на «Стрелке» состоятся московские и российские премьеры десяти художественных фильмов — участников международных фестивалей в Каннах и Торонто, а также российских «Кинотавр» и «Движение» сезона 2016–2017.

Программа фестиваля собрана Стасом Тыркиным — кинокритиком, членом отборочной комиссии ММКФ, программным директором фестиваля «Движение» и куратором кинонаправления «Гоголь-центра».

«Мы впервые познакомим московскую публику с картинами-лауреатами двух главных российских фестивалей, "Кинотавра" и "Движение" — долгожданной "Аритмией" Бориса Хлебникова и "Нашла коса на камень" Ани Крайс с исключительно смелой работой Ксении Кутеповой в одной из главных ролей», — говорит куратор фестиваля.



