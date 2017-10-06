На канале РБК сменится управляющий директор

Игорь Полетаев © НТВ

Вместо Эльмара Муртазаева управляющим директором телеканала РБК будет бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ Игорь Полетаев.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга РБК.

Сотрудники программ «История дня» и «Прайм-тайм» уходят в летний отпуск, отметили в пресс-службе. Решение о программной сетке нового сезона будет принимать Полетаев.

В начале 2000-х годов он уже работал в РБК, в 2003-м стал корреспондентом, редактором и ведущим на РБК ТВ, в 2006 году перешел на НТВ, где стал ведущим программы новостей и редактором.

«Я начинал карьеру журналиста в РБК и работал на телеканале с момента его создания, поэтому я очень ценю и уважаю этот бренд. Мне потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела, познакомиться с командой и понять вектор развития телеканала», — цитирует Полетаева сайт НТВ.

Ранее сообщалось о решении Муртазаева покинуть свой пост, а также о том, что вместе с ним с телеканала уйдет команда, которую он привел год назад.

В середине июня 2017 года контрольный пакет холдинга РБК, который с 2010 года принадлежал Михаилу Прохорову, купил владелец группы ЕСН Григорий Березкин.



