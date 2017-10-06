На канале РБК сменится управляющий директор

На канале РБК сменится управляющий директорИгорь Полетаев© НТВ
Вместо Эльмара Муртазаева управляющим директором телеканала РБК будет бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ Игорь Полетаев.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга РБК.
Сотрудники программ «История дня» и «Прайм-тайм» уходят в летний отпуск, отметили в пресс-службе. Решение о программной сетке нового сезона будет принимать Полетаев.
В начале 2000-х годов он уже работал в РБК, в 2003-м стал корреспондентом, редактором и ведущим на РБК ТВ, в 2006 году перешел на НТВ, где стал ведущим программы новостей и редактором.
«Я начинал карьеру журналиста в РБК и работал на телеканале с момента его создания, поэтому я очень ценю и уважаю этот бренд. Мне потребуется некоторое время, чтобы войти в курс дела, познакомиться с командой и понять вектор развития телеканала», — цитирует Полетаева сайт НТВ.
Ранее сообщалось о решении Муртазаева покинуть свой пост, а также о том, что вместе с ним с телеканала уйдет команда, которую он привел год назад.
В середине июня 2017 года контрольный пакет холдинга РБК, который с 2010 года принадлежал Михаилу Прохорову, купил владелец группы ЕСН Григорий Березкин.
новости
7 октября 2017
23:34Умер Вячеслав Иванов
6 октября 2017
18:31В США выйдет последняя книга Леонарда Коэна
16:40Нобелевская премия мира присуждена борцам за ядерное разоружение
14:20Минкульт собирается ввести для иностранного кино налог с кассовых сборов
13:27В Москве пройдет выставка «Михаил Шемякин. Совсем другой художник»
12:23Лауреаты оперной премии Casta Diva выступят в Москве
11:37СК просит перевести экс-бухгалтера «Седьмой студии» под домашний арест
5 октября 2017
16:21В Москве покажут спектакль о чувственности повседневного тела
14:32Кадзуо Исигуро получил Нобелевскую премию по литературеВсе новости