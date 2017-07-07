Диссовет БелГУ: Диссертация Мединского полностью соответствует требованиям

В проекте резолюции диссертационного совета по истории при Белгородском национальном исследовательском университете (БелГУ) по докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского говорится, что она «полностью соответствует требованиям» и «формальных нарушений в получении докторской степени автором нет».

Как передает «Интерфакс» из БелГУ, где сегодня, 7 июля, проходит заседание диссовета, в проекте резолюции указано, что предметом рассмотрения является не сама диссертация, а заявление о лишении Мединского ученой степени.

Кроме того диссовет отмечает, что «выводы заявителей не могут быть формально приняты, <...> подтверждено, что диссертация выполнена автором самостоятельно. Доводы заявителей о плагиате в диссертации не соответствуют действительности».

На заседании было представлено заключение комиссии диссовета с отказом лишать министра докторской степени, сообщает РБК. В состав комиссии вошли профессора БелГУ Сергей Богданов, Владимир Шаповалов и Владимир Тонких, профессор Курского государственного медицинского университета Елена Кравцова, профессора Воронежского государственного педагогического университета Александр Перепелицин и Владимир Фурсов.

Сам Мединский на заседание не явился: сейчас он находится в Китае на встрече министров культуры стран БРИКС.

Заявление о лишении Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук подали историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и филолог Иван Бабицкий. Проанализировав диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», они поставили под сомнение ее научную ценность и сочли неправомерным присвоение министру ученой степени доктора исторических наук.

Диссертационный совет, где защищался Мединский, был расформирован, поэтому Высшая аттестационная комиссия (ВАК) направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет, но затем отозвала его оттуда в связи с истечением срока рассмотрения.

Прошлой осенью президиум ВАК определил для рассмотрения диссертации Мединского диссертационный совет исторического факультета МГУ.

В феврале 2017 года диссовет отказался рассматривать ее по существу в связи с отсутствием «указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», после чего материалы по диссертации Мединского были переданы на рассмотрение в экспертный совет, по предложению которого президиум ВАК решил отправить диссертацию в БелГУ. Пакет документов по диссертации Мединского поступил туда в мае.

P.S. «Признать необоснованными утверждения заявителей и согласиться с присвоением Мединскому Владимиру Ростиславовичу ученой степени доктора исторических наук», — цитирует «Интерфакс» заключение диссовета БелГУ.

Это решение поддержали 19 членов совета, воздержались — 3, против — 0.

Члены диссовета на заседании говорили, что «актуальность работы Мединского в последнее время не только не уменьшилась, но даже возросла, а выводы, которые делает автор в своей работе, научно обоснованы и проверены практикой».

В то же время профессор БелГУ Наталья Бросова назвала некоторые выводы, сделанные в диссертации, «несколько поверхностными и необъективными». Она также отметила, что «автор не освоил научную терминологию, и его диссертация воспринимается как познавательное, занимательное чтение, но не более того».



