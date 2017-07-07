В «Музеоне» откроется летний лекторий о российской поп-музыке

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Департамента культуры города Москвы

С 17 июля по 9 августа в летнем кинотеатре «Музеон» Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры Москвы организует бесплатный лекторий «Российская популярная музыка: ревизия 2017» с участием известных журналистов, продюсеров, музыкантов и промоутеров.

Лекции будут проходить по понедельникам и средам с 19:00 до 21:00. Вход свободный, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно как на весь лекторий, так и на отдельные лекции.

Расписание приводится на сайте Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства.

Спикеры:

Борис Барабанов — музыкальный обозреватель газеты «Коммерсант», радиоведущий и продюсер.

— музыкальный обозреватель газеты «Коммерсант», радиоведущий и продюсер. Александр Горбачев — музыкальный критик, журналист, бывший главный редактор «Афиши», эксперт премии «Степной волк».

— музыкальный критик, журналист, бывший главный редактор «Афиши», эксперт премии «Степной волк». Максим Семеляк — журналист и музыкальный критик, бывший главред The Prime Russian Magazine, автор «Афиши».

— журналист и музыкальный критик, бывший главред The Prime Russian Magazine, автор «Афиши». Юрий Сапрыкин — российский журналист, музыкальный критик, радиоведущий.

— российский журналист, музыкальный критик, радиоведущий. Илья Зинин — музыкальный журналист, концертный промоутер, музыкант, соавтор книги «Песни в пустоту».

— музыкальный журналист, концертный промоутер, музыкант, соавтор книги «Песни в пустоту». Степан Казарьян — промоутер, организатор фестиваля «Боль».

— промоутер, организатор фестиваля «Боль». Артем Рондарев — преподаватель школы культурологии НИУ ВШЭ, музыкальный критик.

— преподаватель школы культурологии НИУ ВШЭ, музыкальный критик. Андрей Никитин — музыкальный журналист «Афиша» и The Flow.

— музыкальный журналист «Афиша» и The Flow. Илья Воронин — главный редактор журнала Mixmag.io.

— главный редактор журнала Mixmag.io. Максим Динкевич — редактор музыкального портала Sadwave, соавтор книги «Песни в пустоту».

Тема первой лекции — «Постсоветский рок-андерграунд», спикеры: Илья Зинин, Максим Динкевич.



