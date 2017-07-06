В Архангельской области из библиотек изымают Пушкина и Достоевского

© Алексей Балакин / Facebook

Книги Пушкина, Достоевского, Чехова, Пришвина, Солженицына, Астафьева и других писателей по приказу из центра убирают с полок сельских библиотек Мезенского района Архангельской области.

Как сообщает в фейсбуке старший научный сотрудник Института русской литературы РАН, кандидат филологических наук Алексей Балакин, их «складируют в подсобки до особого распоряжения».

По его словам, изъятию подлежат также произведения «Людмилы Улицкой и Татьяны Толстой, Корнея Чуковского и Виктора Драгунского, Жюля Верна и Льюиса Кэрролла, Юрия Лотмана и Бориса Путилова... книги издательств "Росмэн" и "Терра", "Азбука" и "Молодая гвардия", "Амфора" и "Искусство-СПб"... книги серий "Школьная библиотека" и "Жизнь замечательных людей", "Мой 20 век" и "Библиотека приключений"... Иллюстрированные детские энциклопедии "Аванта+" и философские труды, мемуары и шедевры мировой поэзии».

«Это лишь небольшая часть приговоренных книг. Некоторые серийные издания еще стоят на полках, но на днях эти полки опустеют», — отмечает филолог.

Сотрудникам библиотек необходимость изъятия этих книг объяснили тем, что они изданы Институтом «Открытое общество» (Фонд Сороса). На самом деле Институт «Открытое общество» в конце 1990-х — начале 2000-х годов лишь закупал и рассылал их по библиотекам, ставя на титульные листы штамп «Институт "Открытое общество". Мегапроект "Пушкинская библиотека". Книги для российских библиотек». Теперь все книги с подобными штампами распорядились изъять, причем распоряжение было негласным, а библиотекарям запретили о нем говорить под угрозой увольнения.

«Исполнение предписания должна проверять местная прокуратура: по слухам, в Северодвинске уже судят библиотекарей, проявивших близорукость и по недосмотру оставивших на полках книги с "печатью дьявола"», — пишет Балакин.

В ноябре 2015 года Генпрокуратура РФ объявила о признании Фонд Сороса нежелательной организацией на территории России на том основании, что его деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства». Тогда же заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Андрей Травников отдал распоряжение об изъятии литературы, изданной при поддержке Фонда Сороса, поскольку она «формирует в молодежной среде искаженное восприятие отечественной истории и популяризирует чуждые российской идеологии установки».

Зимой 2016 года стало известно, что в Воркутинском горно-экономическом колледже сожгли десятки экземпляров учебной литературы, изданной при поддержке Института «Открытое общество» в рамках проекта «Обновление гуманитарного образования в России».



