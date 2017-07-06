«Футурама» вернется© Comedy Central
Один из создателей научно-фантастического сатирического мультсериала «Футурама» Дэвид Коэн объявил о его возобновлении. В каком именно формате, он не уточнил.
«Сейчас в работе нет ни новых эпизодов сериала, ни полнометражных фильмов, но здесь и сейчас я обещаю, что до конца лета появятся новости о новой "Футураме". Я не шучу», — цитирует Коэна NME.
«Не ожидайте слишком многого, и вы, возможно, будете приятно удивлены. — обратился он к фанатам сериала. — Пока я больше ничего не могу сказать, иначе меня поджарят фазером».
Дэвид Коэн и Мэтт Грейнинг, авторы мультсериала «Симпсоны», придумали «Футураму» в конце 1990-х. Первые четыре сезона телесеть Fox Network показывала в 1999–2003 годах, в 2007–2009 годах вышли четыре полнометражных фильма, в 2006–2009 годах на канале Comedy Central были показаны еще три сезона «Футурамы».
Когда руководство Comedy Central решило прекратить производство сериала, Грейнинг сказал: «Мы были бы рады продолжать, у нас много новых историй, которые мы могли бы вам рассказать».
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