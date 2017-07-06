Умер Пьер Анри

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Сегодня, 6 июля, в Париже в возрасте 89 лет умер композитор Пьер Анри, один из основоположников конкретной музыки.

Об этом сообщает Libération.

Пьер Анри родился в 1927 году в Париже, в возрасте 10 лет поступил в Парижскую консерваторию, среди его преподавателей были Надя Буланже и Оливье Мессиан.

После консерватории работал в экспериментальной студии Французского радио и телевидения. К этому периоду относятся его первые опыты в области конкретной музыки — музыки, которая создается с использованием природных звуков, записанных на магнитофон и обработанных различными фильтрами.

В 1950 году вышло совместное произведение Пьера Анри и пионера конкретной музыки, инженера-акустика Пьера Шеффера «Симфония для одного человека» — один из первых образцов музыки этого направления. В 1958 году Анри покинул группу конкретной музыки, а два года спустя основал первую во Франции частную студию электронной музыки.

Среди наиболее известных сочинений композитора балеты для труппы Мориса Бежара, в том числе «Орфей» (1958), «Путешествие» (1962), «Вариации для двери и вздоха» (1963), «Нижинский, клоун Божий» (1971).

Автор множества фонограмм к фильмам, театральным спектаклям, радиопостановкам, художественным инсталляциям. Композиция Анри «Psyché Rock» из «Мессы для настоящего времени» (1967) была положена в основу музыкальной темы мультсериала «Футурама».



