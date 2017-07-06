Дело Малобродского признано особо важным. Он оставлен под стражей

Акция в поддержку Алексея Малобродского в Берлине. 28 июня 2017 года © openDemocracy

Сегодня, 6 июля, Мосгорсуд решил оставить под стражей до 19 июля бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Его дело передано из управления Следственного комитета (СК) по Москве в управление по расследованию особо важных дел СК России.

Как сообщает «Росбалт», суд отклонил апелляционную жалобу защиты Малобродского на решение об аресте. О передаче дела Малобродского в центральный аппарат СК заявила его адвокат Ксения Карпинская, передает «Интерфакс».

21 июня Пресненский районный суд Москвы арестовал Алексея Малобродского. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. По версии обвинения, бюджетные средства, выделенные «Седьмой студии» на спектакль «Сон в летнюю ночь», были похищены, и в результате спектакль не был поставлен, а причастность Малобродского к хищению «подтверждается показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей».

Малобродский своей вины не признал. Он напомнил, что «Сон в летнюю ночь» идет с 2012 года, и с тех пор на спектакле побывали тысячи зрителей. Защита представила опубликованные в СМИ рецензии на спектакль, но на прокурора эти аргументы не произвели впечатления.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обратился к зрителям спектакля «Сон в летнюю ночь» с просьбой подтвердить его существование.

23 мая у него, у директора РАМТ Софьи Апфельбаум и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу «Седьмой студии». После обыска Серебренникова и Апфельбаум допросили в Следственном комитете.

24 мая были задержаны бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Сейчас Масляева содержится в СИЗО, Итин находится под домашним арестом.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили российские театры и многие деятели культуры, в том числе Чулпан Хаматова, Владимир Урин, Евгений Миронов, Изабель Юппер, ассоциация «Свободное слово» и Ассоциация театральных критиков, группа французских режиссеров, актеров и театральных деятелей.

Они просят освободить из-под стражи до суда Малобродского и Масляеву, провести беспристрастное расследование в отношении всех фигурантов дела и привлечь в помощь следствию по делу «Седьмой студии» театральных экспертов.



