Умерла Ирина Ратушинская© Телеканал «Спас»
5 июля в Москве в возрасте 63 лет умерла поэт, прозаик, киносценарист, диссидент Ирина Ратушинская.
Об этом сообщает АПН.
Ирина Борисовна Ратушинская родилась в 1954 году в Одессе, окончила физический факультет Одесского университета.
Впервые опубликовалась в журнале «Грани» в 1982 году, осенью того же года была арестована, весной 1983 года приговорена за «антисоветскую агитацию о пропаганду» к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. В колонии писала стихи и передавала их на волю, заочно была принята в Международный ПЕН-клуб.
В октябре 1986 года была досрочно освобождена указом Президиума Верховного Совета СССР. Вскоре Ирина Ратушинская и ее муж Игорь Геращенко выехали в Лондон, где объявили, что не намерены возвращаться в СССР «до тех пор, пока советские власти нарушают права человека». В мае 1987 года они были лишены советского гражданства (возвращено в 1990 году).
Преподавала в Чикагском университете, в конце 1990-х годов вернулась в Россию, писала сценарии для сериалов, в том числе «Приключения Мухтара», «Таксистка», «Аэропорт», «Присяжный поверенный», была литературным редактором сериала «Моя прекрасная няня».
Автор автобиографической книги «Серый — цвет надежды» о годах, проведенных в женской колонии строгого режима в Мордовии, а также романов, рассказов, сказок и нескольких книг стихов.
новости
Вчера
19:54Закрывается бумажная версия The Moscow Times
16:05Премия Драгомощенко открыла сезон
15:18На «Фабрике» пройдет выставка о природе границ
14:17«Москино» бесплатно покажет фильмы Карена Шахназарова
13:06InLiberty и МАРШ открыли набор в воркшоп «Новые памятники для новой истории»
11:34Международный фестиваль экспериментального кино пройдет в Москве
10:41В Москва-Сити начинаются показы VR-постановки Максима Диденко
10:03Умер Даниил ГранинВсе новости