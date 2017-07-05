Умерла Ирина Ратушинская

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5 июля в Москве в возрасте 63 лет умерла поэт, прозаик, киносценарист, диссидент Ирина Ратушинская.

Об этом сообщает АПН.

Ирина Борисовна Ратушинская родилась в 1954 году в Одессе, окончила физический факультет Одесского университета.

Впервые опубликовалась в журнале «Грани» в 1982 году, осенью того же года была арестована, весной 1983 года приговорена за «антисоветскую агитацию о пропаганду» к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. В колонии писала стихи и передавала их на волю, заочно была принята в Международный ПЕН-клуб.

В октябре 1986 года была досрочно освобождена указом Президиума Верховного Совета СССР. Вскоре Ирина Ратушинская и ее муж Игорь Геращенко выехали в Лондон, где объявили, что не намерены возвращаться в СССР «до тех пор, пока советские власти нарушают права человека». В мае 1987 года они были лишены советского гражданства (возвращено в 1990 году).

Преподавала в Чикагском университете, в конце 1990-х годов вернулась в Россию, писала сценарии для сериалов, в том числе «Приключения Мухтара», «Таксистка», «Аэропорт», «Присяжный поверенный», была литературным редактором сериала «Моя прекрасная няня».

Автор автобиографической книги «Серый — цвет надежды» о годах, проведенных в женской колонии строгого режима в Мордовии, а также романов, рассказов, сказок и нескольких книг стихов.



