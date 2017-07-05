Закрывается бумажная версия The Moscow Times© The Moscow Times
Газета The Moscow Times перестанет печататься на бумаге, ее последний бумажный номер выйдет в четверг, 6 июля.
Об этом говорится в сообщении на сайте издания.
В июне основатель холдинга Independent Media, нидерландский предприниматель Дерк Сауэр объявил о намерении передать бренд The Moscow Times некоммерческому фонду, который он создает вместе с Демьяном Кудрявцевым, семье которого принадлежит газета.
В результате, отмечает сайт The Moscow Times, издание продолжит выходить только в онлайн-формате, его покинет большинство сотрудников, в том числе главный редактор Михаил Фишман.
«На протяжении своей истории газета The Moscow Times оставалась приверженной независимой и качественной журналистике. — говорит он. — Ее роль в освещении "изнутри" событий и политики в России уникальна. Надеюсь, газета и в будущем останется верна этим принципам».
Газета The Moscow Times была основана Дерком Сауэром в 1992 году. Весной 2015 года Демьян Кудрявцев выкупил The Moscow Times вместе с газетой «Ведомости» и еще несколькими изданиями у медиагруппы Sanoma Independent Media. Осенью 2015 года главным редактором The Moscow Times стал Михаил Фишман.
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