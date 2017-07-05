На «Фабрике» пройдет выставка о природе границ

Шанталь Пеньялоса. Над авеню Мексики. 2014 © Chantal Peñalosa / Revista Código

22 сентября в Центре творческих индустрий «Фабрика» в Москве откроется международная выставка «Противостоящий берег», цель которой – раскрыть природу границ и пролить свет на их физические, политические и эстетические качества.

На выставке будут показаны работы 11 современных художников из России, Великобритании, Германии, Кипра, Латвии, Мексики, Украины и Франции.

В экспозицию, подготовленную независимыми кураторами Кивели Маврокодопулу и Сашей Певаком, войдут видео, фотографии, скульптуры и инсталляции, в основе которых лежит интерес к новым физическим и символическим формам границ.

Участники выставки — Клеман Кожитор, Бади Даллул, Реми Дюпра, Ионас Фишер, Аслан Шайсумов, Никита Кадан, Йоанна Неофиту, Шанталь Пеньялоса, Джон Смит, Диана Тамане и Мари Вуанье — размышляют о физических формах границ и об их воздействии на человека, которое приобретает реальное измерение благодаря наблюдениям и опыту художников или их близких.

Выставка «Противостоящий берег» в ЦТИ «Фабрика» продлится до 20 октября.







