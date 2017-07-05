«Москино» бесплатно покажет фильмы Карена Шахназарова

«Москино» бесплатно покажет фильмы Карена ШахназароваКадр из фильма «Зимний вечер в Гаграх»© «Мосфильм»
С 6 по 26 июля к 65-летию Карена Шахназарова в сети кинотеатров «Москино» департамента культуры Москвы пройдет серия бесплатных показов фильмов режиссера.
Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, в программе ретроспективы 27 показов 14 фильмов Шахрназарова — от его первой полнометражной картины «Добряки» 1979 года до фильмов, вышедших на экраны в 2000-х, таких как «Белый тигр».
Первый показ состоится в четверг, 6 июля, в кинотеатре «Космос», где будет представлена музыкальная драма 1985 года «Зимний вечер в Гаграх» с Евгением Евстигнеевым и Александром Панкратовым-Черным в главных ролях.
В программе участвуют шесть кинотеатров:
- «Молодежный» (район Текстильщики, ЮВАО);
- «Сатурн» (Свиблово, СВАО);
- «Вымпел» (Бабушкинский, СВАО);
- «Салют» (Академический, ЮЗАО);
- «Юность» (Щукино, СЗАО);
- «Космос» (Останкинский, СВАО).
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