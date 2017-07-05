 
14:17 5 июля 2017Новости
4770
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

«Москино» бесплатно покажет фильмы Карена Шахназарова

News_detailed_pictureКадр из фильма «Зимний вечер в Гаграх»© «Мосфильм»

С 6 по 26 июля к 65-летию Карена Шахназарова в сети кинотеатров «Москино» департамента культуры Москвы пройдет серия бесплатных показов фильмов режиссера.

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, в программе ретроспективы 27 показов 14 фильмов Шахрназарова — от его первой полнометражной картины «Добряки» 1979 года до фильмов, вышедших на экраны в 2000-х, таких как «Белый тигр».

Первый показ состоится в четверг, 6 июля, в кинотеатре «Космос», где будет представлена музыкальная драма 1985 года «Зимний вечер в Гаграх» с Евгением Евстигнеевым и Александром Панкратовым-Черным в главных ролях.

В программе участвуют шесть кинотеатров:

  • «Молодежный» (район Текстильщики, ЮВАО);
  • «Сатурн» (Свиблово, СВАО);
  • «Вымпел» (Бабушкинский, СВАО);
  • «Салют» (Академический, ЮЗАО);
  • «Юность» (Щукино, СЗАО);
  • «Космос» (Останкинский, СВАО).




Комментарии

Сегодня на сайте

МутаборЛитература
Мутабор 

Михаил Ямпольский о риторике новой поэзии в связи с книгой Полины Барсковой «Воздушная тревога»

5 июля 20179300
Нечем скрытьМедиа
Нечем скрыть 

Имущество первых лиц теперь засекречено. Это повлияет на работу журналистов или ФБК?

5 июля 201716670
Купи слона!Театр
Купи слона! Купи слона!

Марина Давыдова о том, что такое «новая процессуальность» и как смотреть «Золотого осла»

30 июня 201775360