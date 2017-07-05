«Москино» бесплатно покажет фильмы Карена Шахназарова

Кадр из фильма «Зимний вечер в Гаграх» © «Мосфильм»

С 6 по 26 июля к 65-летию Карена Шахназарова в сети кинотеатров «Москино» департамента культуры Москвы пройдет серия бесплатных показов фильмов режиссера.

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, в программе ретроспективы 27 показов 14 фильмов Шахрназарова — от его первой полнометражной картины «Добряки» 1979 года до фильмов, вышедших на экраны в 2000-х, таких как «Белый тигр».

Первый показ состоится в четверг, 6 июля, в кинотеатре «Космос», где будет представлена музыкальная драма 1985 года «Зимний вечер в Гаграх» с Евгением Евстигнеевым и Александром Панкратовым-Черным в главных ролях.

В программе участвуют шесть кинотеатров: