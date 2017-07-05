InLiberty и МАРШ открыли набор в воркшоп «Новые памятники для новой истории»

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До 15 июля идет набор участников воркшопа «Новые памятники для новой истории» просветительского проекта InLiberty и Архитектурной школы МАРШ.

К участию приглашаются архитекторы, дизайнеры, фотографы, художники, философы, антропологи, программисты, музыканты, историки. Чтобы принять участие в студии, нужно прислать портфолио и сопроводительное письмо на адрес contest@inliberty.ru.

Отобранные участники получат уведомление по электронной почте 20 июля.

Воркшоп InLiberty и МАРШ посвящен разработке нового языка исторических памятников для современной России. Материалом воркшопа станет проект «Семь дат» — рассказ о семи событиях недавней истории, в которых российское общество отстаивало свои свободы или завоевывало новые.

Работа воркшопа будет идти в семи группах под руководством семи кураторов — архитекторов Евгения Асса и Александра Бродского, художника Ирины Кориной, теоретика паблик-арта Арсения Сергеева, медиахудожника Анны Титовец, журналиста Юрия Сапрыкина и музыканта Сергея Невского.

Воркшоп пройдет в Архитектурной школе МАРШ c 24 по 28 июля (Москва, Центр дизайна Artplay, Нижняя Сыромятническая улица, д. 10, стр. 2).

Участие бесплатное. Открытая презентация результатов воркшопа состоится 28 июля.



