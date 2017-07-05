Международный фестиваль экспериментального кино пройдет в Москве© MIEFF 2017
C 20 по 23 июля в «Электротеатре Станиславский» в Москве пройдет II Международный фестиваль экспериментального кино (MIEFF).
Откроет фестиваль совместный художественный проект режиссера Дмитрия Волкострелова и MIEFF, фильм открытия — «EXPRMNTL» (Бельгия, 2016), реж. Брехт Дебакер.
В конкурсной программе будут представлены 30 фильмов из России, Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Латвии, Ливана, Марокко, Нидерландов, Норвегии, США, Таиланда, Тайваня, Туниса, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.
Также в программе фестиваля ретроспективы классиков киноавангарда Владимира Кобрина (Россия) и Тошио Мацумото (Япония), live-перформанс художницы Эстер Урлус (Нидерланды) и электронного музыканта Филиппа Ильинского (Россия), специальный показ профессора Калифорнийского университета искусств Льюиса Клара (США).
Специальным гостем MIEFF 2017 станет режиссер и композитор Кристиан фон Боррис (Германия), он представит свой фильм «Пустыня реального» — документальном эссе о пагубном воздействии цивилизации на нашу планету.
В последний день фестиваля на открытой сцене «Электротеатра Станиславский» будут объявлены его победители. Три лучшие работы конкурсной программы выберет жюри MIEFF 2017 — кинокритик Борис Нелепо, экс-директор ЦПКиО имени Горького Ольга Захарова, видеохудожник Виктор Алимпиев и куратор выставочного отдела фонда V-A-C Екатерина Чучалина.
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