В Москва-Сити начинаются показы VR-постановки Максима Диденко

© ПАО «Сити»

Сегодня, 5 июля, в Москва-Сити будет впервые представлен проект режиссера Максима Диденко «Клетка с попугаями» – постановка в формате виртуальной реальности VR 360, история человека, которому предстоит пройти последнее испытание перед полетом на Марс.

В главной роли снялся актер «Гоголь-центра» Риналь Мухаметов, остальные роли исполнили актеры Мастерской Дмитрия Брусникина Марина Васильева, Василий Буткевич, Игорь Титов, Юрий Межевич, Яна Енжаева, Гладстон Махиб.

Композитор — Иван Кушнир, художник по костюмам — Анна Чистова. «Клетка с попугаями» была снята кинокомпаниями «Друг друга» и Life Is Short, известными по таким фильмам, как «Тряпичный союз» и «Как меня зовут».

«Конечно, это больше кино, чем театр. — пишет Максим Диденко. — Но в нашей новой постановке есть элементы и от первого, и от второго. В кино вашим взглядом управляют режиссер и оператор, они решают, на что вы будете смотреть, и в этом смысле это более тоталитарное искусство. В театре выбираете вы — особенно, если это многофигурная постановка. Конечно, вашим вниманием пытаются манипулировать, но у вас есть какой-то выбор. А в случае с "Клеткой с попугаями" — получилось кино, в котором вы можете выбрать, на что будете смотреть».

На Площади Сити будет установлен зеркальный «космический куб». Посмотреть постановку одновременно смогут два зрителя, которые погрузятся в другую реальность с помощью VR-гарнитуры.

5 июля на сцене Площади Сити выступят создатели и актеры проекта «Клетка с попугаями» — участники музыкальной группировки Post/a/Nova и группы «Шкловский». Начало концерта в 19:00, вход бесплатный, по регистрации.

Показы VR-постановки будут идти ежедневно на Площади Сити с 6 июля до конца октября.



