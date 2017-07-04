На Новой Голландии покажут фильмы Beat Film Festival

На Новой Голландии покажут фильмы Beat Film FestivalКадр из фильма «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк»© Altimeter Films
С 6 по 9 июля на острове Новая Голландия в Петербурге будут показаны избранные фильмы из программы Международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival.
Откроет программу фильм о Джейн Джекобс, основоположнице «нового урбанизма» и авторе книги «Жизнь и смерть больших американских городов», — «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк» (Citizen Jane: Battle for the City).
Также в расписании:
- 7 июля — «Daft Punk освобожденные» (Daft Punk Unchained), фильм о французском электронном дуэте Daft Punk;
- 8 июля — «Северное диско-сияние» (Northern Disco Lights), фильм о главных норвежских электронных музыкантах, превративших скандинавское диско в бренд;
- 9 июля — «Последние пять лет Дэвида Боуи» (David Bowie — The Last Five Years), история последних лет жизни Дэвида Боуи, рассказанная его друзьями и творческими партнерами.
Начало показов в 20:00, вход свободный.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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