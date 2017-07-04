Умерла Светлана Кармалита© «Ленфильм»
Сегодня, 4 июля, в возрасте 77 лет в Петербурге умерла киносценарист Светлана Кармалита, вдова и соавтор режиссера Алексея Германа.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Светлана Игоревна Кармалита родилась в 1940 году в Киеве, окончила филологический факультет МГУ (1965), в 1975 году начала работать на киностудии «Ленфильм», с 1990 года — на Студии первого и экспериментального фильма.
С 1998 года вела совместно с Алексеем Германом режиссерскую мастерскую на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
Автор сценария фильмов «Садись рядом, Мишка!» (1977), «Торпедоносцы» (1983), «Жил отважный капитан» (1985), «Мой боевой расчет» (1987), «Сказание о храбром Хочбаре» (1987), «Гибель Отрара» (1991), «Хрусталев, машину!» (1998), «Трудно быть богом» (2013).
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