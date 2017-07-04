На площадке «Старт» пройдет первая выставка Евгения Сахацкого

Евгений Сахацкий. Без названия. 2016 © Евгений Сахацкий / ЦСИ «Винзавод»

11 июля на площадке молодого искусства «Старт» Центра современного искусства «Винзавод» откроется первая персональная выставка московского художника Евгения Сахацкого «Ничего нового».

В экспозиции будут представлены живопись, графика и объекты.

«Выставка "Ничего нового" — возвращение к стилистике гоп-арта. — сообщает сайт «Винзавода». — Это искусство использует в качестве материала окраинную субкультуру и объединяет на первый взгляд несочетаемые понятия "гопник" и "искусство". Термин «гоп-арт» возник в начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге как выражение традиционного конфликта между московским интеллектуальным концептуализмом и брутальным стрит-артом. Представителям этого направления удалось весьма успешно сформулировать язык «ребят с окраин» в реальности постмодернизма, наделив свои работы простым и понятным нарративом. "Что вижу, то рисую" — эту формулу гоп-арта использует в своем проекте Евгений Сахацкий».

«Герои художника живут самой обычной жизнью, но одновременно они находятся вне обывательской среды, сознательно маркируя себя "иными", изгоями. — говорит куратор проекта «Старт» Вера Трахтенберг. — Ничего нового — это, с одной стороны, отсылка к уже отшумевшему творчеству таких художников, как Григорий Ющенко и Кирилл Шаманов, но, с другой стороны, название выставки вполне четко формулирует попытку разобраться, так ли это "новое" нам сегодня необходимо. Этот важнейший вопрос и ставит выставка перед зрителем и сообществом».

Выставка Евгения Сахацкого «Ничего нового» продлится до 13 августа.



