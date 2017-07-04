В летнем кинотеатре «Гаража» начинается программа «Провокаторы и легенды»

Кадр из фильма «Эгон Шиле. Смерть и дева» © Музей современного искусства «Гараж»

С 5 по 24 июля Музей современного искусства «Гараж» и Фестиваль фильмов об искусстве PERFORM представят в летнем кинотеатре Garage Screen совместную программу «Провокаторы и легенды».

Как сообщает сайт «Гаража», в программе пять фильмов, посвященных знаменитым художникам-провокаторам, чье искусство исследует границы дозволенного, борется с догмами и иерархиями, вызывает негодование и наводит на размышления:

Расписание (начало показов в 21:30):