В летнем кинотеатре «Гаража» начинается программа «Провокаторы и легенды»Кадр из фильма «Эгон Шиле. Смерть и дева»© Музей современного искусства «Гараж»
С 5 по 24 июля Музей современного искусства «Гараж» и Фестиваль фильмов об искусстве PERFORM представят в летнем кинотеатре Garage Screen совместную программу «Провокаторы и легенды».
Как сообщает сайт «Гаража», в программе пять фильмов, посвященных знаменитым художникам-провокаторам, чье искусство исследует границы дозволенного, борется с догмами и иерархиями, вызывает негодование и наводит на размышления:
- «Эгон Шиле. Смерть и дева» (Egon Schiele: Death and the Maiden, Австрия, 2016), реж. Дитер Бернер;
- «Последний шедевр Дали» (Dali's Last Masterpiece, Испания, 2016), реж. Давид Пуйоль;
- «Несравненная Роуз Хартман» (The Incomparable Rose Hartman, США), реж. Отис Масс;
- «Вандалы» (Россия, 2017), реж. Дарья Хренова;
- «Страус, обезьяна и могила» (Россия, 2016), реж. Олег Мавроматти.
Расписание (начало показов в 21:30):
- 5 июля — «Эгон Шиле. Смерть и дева»
- 11 июля — «Последний шедевр Дали»
- 20 июля — «Несравненная Роуз Хартман»
- 23 июля — «Вандалы»
- 24 июля — «Страус, обезьяна и могила» (после показа Олег Мавроматти ответит на вопросы зрителей по Skype)
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