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В летнем кинотеатре «Гаража» начинается программа «Провокаторы и легенды»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Эгон Шиле. Смерть и дева»© Музей современного искусства «Гараж»

С 5 по 24 июля Музей современного искусства «Гараж» и Фестиваль фильмов об искусстве PERFORM представят в летнем кинотеатре Garage Screen совместную программу «Провокаторы и легенды».

Как сообщает сайт «Гаража», в программе пять фильмов, посвященных знаменитым художникам-провокаторам, чье искусство исследует границы дозволенного, борется с догмами и иерархиями, вызывает негодование и наводит на размышления:

Расписание (начало показов в 21:30):

  • 5 июля — «Эгон Шиле. Смерть и дева»
  • 11 июля — «Последний шедевр Дали»
  • 20 июля — «Несравненная Роуз Хартман»
  • 23 июля — «Вандалы»
  • 24 июля — «Страус, обезьяна и могила» (после показа Олег Мавроматти ответит на вопросы зрителей по Skype)
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