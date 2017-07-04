Кирилл Серебренников поставит «Декамерон» в Берлине

Кирилл Серебренников поставит «Декамерон» в БерлинеТаддео Кривелли. Миниатюра из манускрипта «Декамерона». Феррара, ок. 1467© Bodleian Library, University of Oxford
На 25 мая 2018 года в берлинском Deutsches Theater запланирована премьера спектакля «Декамерон» в постановке российского режиссера Кирилла Серебренникова.
Как сообщает сайт театра, из ста историй, которые входят в «Декамерон» Бокаччо, Серебренников выбрал десять. Их расскажут десять молодых актеров и актрис, и их истории будут противопоставлены десяти историям из жизни актеров и актрис старшего поколения.
«Таким образом, режиссер смещает акцент с антиклерикального и субверсивно эротического на наблюдение за жизнью и временем между началом и концом», — говорится в сообщении Deutsches Theater.
В нем также отмечается, что для Серебренникова, который известен в Германии в первую очередь как оперный режиссер, «Декамерон» станет первым драматическим спектаклем на немецкой сцене.
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