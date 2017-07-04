Международной конфедерации союзов художников грозит ликвидация

Международной конфедерации союзов художников грозит ликвидацияВ собственности МКСХ находится Выставочное объединение «Центральный дом художников» на Крымском валу© Leonid Faerberg / Flickr
После проверки, выявившей нарушения закона, Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с просьбой ликвидировать Ассоциацию общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников» (МКСХ).
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минюста, «внеплановая проверка соответствия деятельности Ассоциации уставным целям и действующему законодательству» год назад проводилась министерством по требованию Генеральной прокуратуры РФ.
По итогам проверки было установлено, что МКСХ «нарушает положения действующего законодательства РФ, а также положения собственного устава».
Нарушения устранены не были, пояснили в пресс-службе, поэтому Минюст направил в Верховный Суд административное исковое заявление о ликвидации ассоциации.
Ассоциацию МКСХ создали в 1992 году союзы художников, которые входили в состав прекратившего свою деятельность Союза художников СССР и были объявлены его правопреемниками.
В собственности МКСХ находится Выставочное объединение «Центральный дом художников» на Крымском валу в центре Москвы. В случае ликвидации ассоциации ее имущество может быть обращено в доход государства.
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