Международной конфедерации союзов художников грозит ликвидация

В собственности МКСХ находится Выставочное объединение «Центральный дом художников» на Крымском валу © Leonid Faerberg / © Leonid Faerberg / Flickr

После проверки, выявившей нарушения закона, Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с просьбой ликвидировать Ассоциацию общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников» (МКСХ).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минюста, «внеплановая проверка соответствия деятельности Ассоциации уставным целям и действующему законодательству» год назад проводилась министерством по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

По итогам проверки было установлено, что МКСХ «нарушает положения действующего законодательства РФ, а также положения собственного устава».

Нарушения устранены не были, пояснили в пресс-службе, поэтому Минюст направил в Верховный Суд административное исковое заявление о ликвидации ассоциации.

Ассоциацию МКСХ создали в 1992 году союзы художников, которые входили в состав прекратившего свою деятельность Союза художников СССР и были объявлены его правопреемниками.

В собственности МКСХ находится Выставочное объединение «Центральный дом художников» на Крымском валу в центре Москвы. В случае ликвидации ассоциации ее имущество может быть обращено в доход государства.



