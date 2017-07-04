В правительстве обсуждают отсрочку «закона Яровой»Ирина Яровая© Партия «Единая Россия»
3 июля комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрела проект положительного отзыва на предложение перенести с 2018 на 2023 год срок вступления в силу поправок в антитеррористическое законодательство, известных как «закон Яровой».
Как сообщают «Ведомости», на заседании комиссии представитель ФСБ высказал замечание к проекту отзыва, его предстоит дорабатывать, но в целом, по оценкам источников газеты, проект получил поддержку.
Отсрочить вступление в силу «закона Яровой» предлагается в законопроекте, который подготовили сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин.
Первоначально предполагалось, что «закон Яровой» вступит в силу 1 июля 2018 года. Закон, в частности, обяжет операторов связи, мессенджеры и соцсети в течение полугода хранить изображения, текстовые и голосовые сообщения пользователей. Операторы предварительно оценили затраты на хранение в 2,2 трлн рублей.
Беляков и Шеин выступили со своим предложением еще год назад — вскоре после того, как «закон Яровой» подписал президент Владимир Путин. С учетом размера капитальных затрат на исполнение закона они сочли переходный период на подготовку слишком коротким.
В январе 2017 года Министерство связи и массовых коммуникаций предложило в десять раз сократить объем данных, которые необходимо хранить в соответствии с «законом Яровой». Корректировку закона также признали необходимой Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба.
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