На базе «Союзмультфильма» создадут анимационный технопарк© Пресс-служба Президента России
Президент Владимир Путин поручил создать анимационный технопарк на базе московской киностудии «Союзмультфильм».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, поручение дано по итогам встречи Путина с представителями российских анимационных студий, доклад по этому вопросу премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин должны представить до 1 февраля 2018 года.
До 1 сентября 2017 года правительству также поручено разработать и утвердить перечень мер, направленных на комплексную поддержку продвижения на зарубежные рынки отечественной анимационной продукции, и программу, предусматривающую анимационную экранизацию произведений российской классической литературы, в том числе для последующего использования таких анимационных фильмов в общеобразовательных программах.
До 1 августа 2017 года правительству с участием Ассоциации организаций индустрии анимационного кино поручено представить предложения по разработке отечественного программного обеспечения для нужд индустрии анимационного кино.
До 1 февраля 2018 года правительство должно утвердить профессиональные стандарты работников индустрии анимационного кино и обеспечить формирование прогноза потребности индустрии анимационного кино в квалифицированных кадрах. На основе этого прогноза будут установлены контрольные цифры приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на бюджетной основе.
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