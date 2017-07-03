«Гараж» привезет в Екатеринбрг выставку «Единомышленники»

© Музей современного искусства «Гараж»

21 июля в Арт-галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге откроется выставка «Единомышленники», организованная Музеем современного искусства «Гараж».

Выставка «Единомышленники» была впервые показана в Москве летом 2016 года, в ее подготовке участвовали «единомышленники» — четыре посетителя «Гаража» с разными формами инвалидности.

Ядро экспозиции составляют работы Сесили Браун, Энтони Гормли, Маурицио Каттелана, Барбары Крюгер, Джона Миллера, Мелвина Моти, Роба Пруитта, Нео Рауха, Роберта Раушенберга, Джейсона Роудса, Эда Рушея, Дженни Савиль, Элен Стюртевант, Джеймса Таррелла, Розмари Трокель и Синди Шерман из московских частных коллекций.

«В рамках публичной программы к выставке в Ельцин Центре состоится серия семинаров и круглых столов для сотрудников музейных учреждений, посвященная разработке программ для людей с разными формами инвалидности. — сообщает сайт Ельцин Центра. — Помимо этого, в публичную программу войдут экскурсии, мастер-классы и дискуссионный клуб для посетителей с инвалидностью и без, призванные отразить множественность возможных точек зрения и помочь зрителям найти своих "единомышленников"».

Выставка «Единомышленники» в Ельцин Центре продлится до 15 октября.



