«Архангельское» сделали достопримечательным местом

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В распоряжении Главного управления культурного наследия Московской области о выявленных объектах культурного наследия музей-усадьба «Архангельское» с окрестностями указаны в качестве достопримечательного места.

По мнению градозащитников, это может стать первым шагом к застройке территории усадьбы, пишут «Ведомости».

В 2014 году Министерство культуры заказало НИиПИ Генплана Москвы работы «по отнесению территории усадьбы "Архангельское" к объекту культурного наследия в виде достопримечательного места». Об этом стало известно весной 2015 года, когда руководство «Архангельского» одобрило планы строительства на территории усадьбы гостиницы со спа- и фитнес-центром, визит-центра, ресторанов, кафе, магазинов и автостоянок.

Заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Евгений Соседов считает, что в России за присвоением объекту статуса достопримечательного места часто следует разрешение или легализация застройки окружающих его территорий.

Закон о культурном наследии запрещает строительство на территории памятников и ансамблей и их охранных зон, но не в границах достопримечательного места. Охранные зоны изменить крайне сложно — в «Архангельском» за последние 15 лет этого сделать так и не удалось. Вместе с тем, поясняет Соседов. изменить режимы достопримечательного места может сам Минкульт, причем это закрытая процедура.

Юрисконсульт музея-усадьбы «Архангельское» Наталья Исаева заявляет, что присвоение статуса достопримечательного места не создаст угрозы «Архангельскому»: площадь усадьбы — 800 га, площадь достопримечательного места — 2000 га, а концепция, предполагавшая застройку территории «Архангельского», не утверждена. Вместо нее в прошлом году была принята концепция Лаборатории музейного проектирования, которая предусматривает восстановление исторического облика ансамбля усадьбы.



