Объявлены участники Уральской индустриальной биеннале© The Ural Industrial Biennial of Contemporary Art / Facebook
Работы 60 художников и художественных объединений будут показаны на 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая пройдет в Екатеринбурге и других городах Урала с 14 сентября по 12 ноября 2017 года.
Список участников биеннале публикует «Артгид», в него вошли художники из России, Австрии, Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Германии, Индонезии, Канады, Кувейта, Марокко, Нидерландов, Перу, Польши, Португалии, США, Финляндии, Франции и Швейцарии.
Ранее были объявлены уральские участники основного проекта биеннале — пять художников и два художественных объединения из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми и Первоуральска.
Тема 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства — «Новая грамотность», биеннале будет посвящена труду и досугу недалекого будущего, предвосхищая изменения, которые в ближайшее время произойдут в общественной, экономической, культурной сферах.
Помимо основного проекта, который будет представлен в здании бышего Уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга, на биеннале будут реализованы спецпроекты, параллельная программа, программа арт-резиденций, перформанс-платформа и образовательная программа.
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