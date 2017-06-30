Telegram поможет своим пользователям обходить блокировки

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В последнем обновлении для мобильных устройств мессенджера Telegram появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Мы верим в свободное и безопасное общение. Мы обязаны предоствить нашим пользоватями во всем мире технологии, которые защитят их право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова», — говорится в сообщении на сайте мессенджера, посвященном выходу его версии 4.1.

23 июня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от администрации Telegram предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, угрожая в противном случае заблокировать мессенджер. Создатель Telegram Павел Дуров назвал требование Роскомнадзора бессмысленным с точки зрения национальной безопасности России, после чего Жаров обвинил Telegram в «нейтральности по отношению к терроризму».

26 июня было опубликовано заявление ФСБ, в котором говорилось, что преступники, осуществившие три месяца назад теракт в петербургском метро, активно пользовались мессенджером Telegram.

«Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — прокомментировал Дуров. В тот же день на неофициальном канале команды Telegram появилась инструкция с описанием способа обхода возможной блокировки мессенджера.

28 июня Дуров заявил, что у него нет возражений против использования открытых данных о мессенджере для его регистрации в российском реестре организаторов распространения информации. Вскоре Жаров подтвердил, что все необходимые данные предоставлены, и Telegram был внесен в реестр.



