Филиал Эрмитажа появится в Китае

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Государственный Эрмитаж планирует открыть в Китае центр, где будут проводиться выставки произведений из хранилища музея.

Сегодня, 30 июня, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и глава китайско-гонконгской компании Red 19 TV Limited Хун Ин Ли подписали протокол о намерениях и основных условиях сотрудничества, сообщает сайт Эрмитажа.

«Я очень рад тому, что сегодня мы подписываем первый документ нашего уже начавшегося сотрудничества. Меморандум будет подписан, когда мы получим благословение высшей власти наших государств. Мы обсуждаем создание центра "Эрмитаж — Китай" в Шанхае, который будет очень ориентирован на современные технологии», — сказал на церемонии подписания соглашения Михаил Пиотровский.

В шанхайском центре предполагается проводить художественные и историко-культурные выставки произведений искусства из собрания Эрмитажа.

Кроме того, в числе планируемых культурных программ российского музея в Китае перевод и распространение книги Пиотровского «Мой Эрмитаж», создание онлайн-канала с видеоматериалами, посвященными Эрмитажу, и специальных приложений об Эрмитаже для мобильных устройств.

Финансовые затраты, связанные с реализацией программ и проектов Эрмитажа в Китае, в полном объеме берет на себя китайская сторона.



