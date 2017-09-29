Бундестаг проголосовал за однополые браки

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Сегодня, 30 июня, большинство депутатов Бундестага поддержали законопроект о полном признании в Германии однополых браков.

Как сообщает Deutsche Welle, за было подано 393 голоса, против — 226, четыре депутата воздержались.

Теперь законопроект должен одобрить Бундесрат — государственный законодательный орган, в которых входят представители правительств 16 земель Германии, — и тогда однополые браки будут полностью легализованы в Германии.

Канцлер Ангела Меркель голосовала против законопроекта. «Для меня брак, согласно Основному закону, это союз мужчины и женщины, и поэтому сегодня я не голосовала за этот законопроект», — прокомментировала она свой выбор. В то же время Меркель выразила надежду на то что сегодняшнее решение бундестага «добавит частичку мира и социального единства» в жизнь немецкого общества.

По данным социологических опросов, легализацию однополых браков поддерживает большинство жителей Германии.

Уголовное преследование гомосексуальных связей в Германии было отменено в 1969 году. Однополые союзы в стране регистрируются с 2001 года, но вступающие в них лица не имеют налоговых льгот, предусмотренных для традиционных семей, и не могут усыновлять детей.

Первой страной, где были легализованы однополые браки, стали в 2001 году Нидерланды, с тех пор к ним присоединились Бельгия, Испания, Канада, ЮАР, Норвегия, Швеция, Португалия, Исландия, Аргентина, Дания, Бермудские Острова, Бразилия, Франция, Уругвай, Колумбия, Новая Зеландия, Люксембург, Финляндия, Словения и Ирландия. В 2015 году однополые пары получили право заключать брак в любом штате США.



