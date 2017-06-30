В Петербурге пройдет фестиваль искусств «Точка доступа»

Сцена из спектакля «Злачные пажити» © Летний фестиваль искусств «Точка доступа»

20 июля в Петербурге откроется III Летний фестиваль искусств «Точка доступа», посвященный театральным и междисциплинарным проектам, художественное решение которых напрямую связано с выбором необычного пространства (site-specific art).

Cпектакли и перформансы «Точки доступа» пройдут в городских интерьерах и ландшафтах, таких как залы Русского музея, Дом композиторов, жилые квартиры, а также открытые пространства Московского парка Победы и Малой Охты.

В этом году фестиваль «Точка доступа» стал международным, его программа из трех частей.

Первая часть — «Чувство возможности. Посвящение 100-летию революции» — создается совместно с Гёте-Институтом в Петербурге, куриратор — немецкий театровед, арт-директор фестиваля Impulse Флориан Мальцахер.

Откроет фестиваль в Русском музее художественная акция «Хрупкие инструменты вовлечения» румынской художницы Александры Пиричи. Новые версии своих спектаклей специально для фестиваля готовят швейцарский режиссер Борис Никитин и немецкий коллектив andcompany&Co, который впервые выступит в России. Также среди участников программы голландский медиаперформер и композитор Томас Мюрмель, арт-лаборатория «Вокруг да около», поэт Павел Арсеньев и художник Ольга Житлина.

Во вторую, гастрольную, программу, собранную под руководством директора фестиваля Филиппа Вулаха, вошли спектакль немецко-швейцарской группы Rimini Protokoll «В гостях. Европа», проект «Охота» финской арт-группы Toisissa tiloissa и спектакль Хабаровского ТЮЗа «Дознание» в постановке режиссера Михаила Тычинина.

Третий раздел под условным тематическим названием «Утопия» курирует программный директор «Точки доступа» Андрей Пронин. В программе «Утопия» три премьеры. Это собственные постановки фестиваля, созданные при поддержке Фонда Михаила Прохорова: спектакль Сергея Чехова «Столкновение с бабочкой» по роману киносценариста и писателя Юрия Арабова, «Злачные пажити» Юлии Ауг — совместная премьере «Точки доступа» и новосибирского театра «Старый дом», первая постановка прозы фантаста Анны Старобинец, и социально-театральный проект режиссера Радиона Букаева — игровой семейный квест «Бабушкины очки» в Московском парке Победы.

Кроме того, в рамках фестиваля на Новой сцене Александринского театра пройдет научная конференция «Революция в театральном пространстве» и будет показан спектакль Константина Учителя «Разговоры беженцев», созданный в пространстве Финляндского вокзала на прошлой «Точке доступа».



