General Elektriks выступят в «16 тоннах»© general-elektriks.com
6 июля в московском клубе «16 тонн» состоится концерт группы General Elektriks французского музыканта, композитора и продюсера Эрве Сальтера.
«На концерте он притягивает к себе зрителей своим артистизмом и обаянием: стоя в центре сцены перед микрофоном, за клавишами старинного синтезатора 70-х Hohner Clavinet», — пишут о Сальтере организаторы концерта на сайте клуба «16 тонн».
Сам музыкант описывает свой проект так: «Я беру немного хип-хопа, попа, соула, фанка, джаза, кладу все это в сумку, встряхиваю ее, и вот мы получаем General Elektriks».
В «16 тоннах» General Elektriks представят свой последний, пятый студийный альбом «To Be A Stranger», вышедший в прошлом году. В концерте также примет участие московская группа Easy M.
Из Москвы General Elektriks отправятся в Петербург, где 8 июля выступят на независимом международном фестивале Stereoleto.
новости
17:00Telegram поможет своим пользователям обходить блокировки
15:57Филиал Эрмитажа появится в Китае
14:39Бундестаг проголосовал за однополые браки
13:30В Петербурге пройдет фестиваль искусств «Точка доступа»
11:41General Elektriks выступят в «16 тоннах»
10:44Премьера «Кармен» в постановке Дмитрия Чернякова пройдет в Экс-ан-Провансе
Вчера
20:26Завершился Московский международный кинофестиваль
16:10Изданы дневники Константина Сомова
13:54На фестиваль в Бурятию съедутся музыканты из пяти странВсе новости