General Elektriks выступят в «16 тоннах»

6 июля в московском клубе «16 тонн» состоится концерт группы General Elektriks французского музыканта, композитора и продюсера Эрве Сальтера.

«На концерте он притягивает к себе зрителей своим артистизмом и обаянием: стоя в центре сцены перед микрофоном, за клавишами старинного синтезатора 70-х Hohner Clavinet», — пишут о Сальтере организаторы концерта на сайте клуба «16 тонн».

Сам музыкант описывает свой проект так: «Я беру немного хип-хопа, попа, соула, фанка, джаза, кладу все это в сумку, встряхиваю ее, и вот мы получаем General Elektriks».

В «16 тоннах» General Elektriks представят свой последний, пятый студийный альбом «To Be A Stranger», вышедший в прошлом году. В концерте также примет участие московская группа Easy M.

Из Москвы General Elektriks отправятся в Петербург, где 8 июля выступят на независимом международном фестивале Stereoleto.



















