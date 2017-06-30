Премьера «Кармен» в постановке Дмитрия Чернякова пройдет в Экс-ан-Провансе

Большой театр Прованса © JC Carbone

4 июля на сцене Большого театра Прованса в рамках Фестиваля оперного искусства в Экс-ан-Провансе состоится премьера оперы Бизе «Кармен» в постановке российского режиссера Дмитрия Чернякова.

Дирижер-постановщик спектакля — Пабло Эрас-Касадо (Испания), художник по свету — Глеб Фильштинский (Россия), художник по костюмам — Елена Зайцева (Россия). Дмитрий Черняков участвовал в разработке декораций и костюмов и переписал разговорные диалоги.

Главные партии исполняют меццо-сопрано Стефани д'Устрак (Франция), тенор Майкл Фабиано (США), сопрано Эльза Драйзиг (Франция) и баритон Майкл Тодд Симпсон (США).

Премьерные представления «Кармен» также пройдут 8, 10, 13, 15, 17 и 20 июля.

Откроет Фестиваль оперного искусства в Экс-ан-Провансе 3 июля мировая премьера оперы «Пионоккио» бельгийского композитора Филиппа Бусманса и французского драматурга и режиссера Жоэля Помра.

Также в Экс-ан-Провансе будет показана новая постановка «Дон Жуана», осуществленная режиссером Жаном-Франсуа Сивадье и специалистом по моцартовским операм, дирижером Жереми Рорером, а аргентинский клавесинист и органист Леонардо Гарсия Аларкон представит «Эрисмену» Кавалли с Франческой Аспромонте в заглавной партии.

19 июля в программе фестиваля концертное исполнение «Евгения Онегина» Большого театра, дирижер — Туган Сохиев.



