Премьера «Кармен» в постановке Дмитрия Чернякова пройдет в Экс-ан-Провансе

Премьера «Кармен» в постановке Дмитрия Чернякова пройдет в Экс-ан-ПровансеБольшой театр Прованса© JC Carbone
4 июля на сцене Большого театра Прованса в рамках Фестиваля оперного искусства в Экс-ан-Провансе состоится премьера оперы Бизе «Кармен» в постановке российского режиссера Дмитрия Чернякова.
Дирижер-постановщик спектакля — Пабло Эрас-Касадо (Испания), художник по свету — Глеб Фильштинский (Россия), художник по костюмам — Елена Зайцева (Россия). Дмитрий Черняков участвовал в разработке декораций и костюмов и переписал разговорные диалоги.
Главные партии исполняют меццо-сопрано Стефани д'Устрак (Франция), тенор Майкл Фабиано (США), сопрано Эльза Драйзиг (Франция) и баритон Майкл Тодд Симпсон (США).
Премьерные представления «Кармен» также пройдут 8, 10, 13, 15, 17 и 20 июля.
Откроет Фестиваль оперного искусства в Экс-ан-Провансе 3 июля мировая премьера оперы «Пионоккио» бельгийского композитора Филиппа Бусманса и французского драматурга и режиссера Жоэля Помра.
Также в Экс-ан-Провансе будет показана новая постановка «Дон Жуана», осуществленная режиссером Жаном-Франсуа Сивадье и специалистом по моцартовским операм, дирижером Жереми Рорером, а аргентинский клавесинист и органист Леонардо Гарсия Аларкон представит «Эрисмену» Кавалли с Франческой Аспромонте в заглавной партии.
19 июля в программе фестиваля концертное исполнение «Евгения Онегина» Большого театра, дирижер — Туган Сохиев.
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