Завершился Московский международный кинофестиваль

© Московский международный кинофестиваль

Сегодня, 29 июня, состоялась церемония закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля. Главный приз – за лучший фильм – выиграла драма китайского режиссера Цяо Ляна «Хохлатый ибис» (Yuan shang).

Как сообщает «Интерфакс», герой фильма, пекинский репортер, отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженном там Хохлатом ибисе — редчайшей птице и национальном символе Китая. Шумиха в прессе вокруг редкой находки заставила общество заговорить об экологической катастрофе, которая стала следствием индустриального развития Китая.

Приз лучшему режиссеру получил Фикрет Рейхан за фильм «Желтая жара» (Sari sicak, Турция), специальный приз жюри присужден фильму Рустама Хамдамова «Мешок без дна» (Россия).

В номинации «Лучшая женская роль» победила Верена Альтенбергер («Лучший из миров» / Die beste aller Welten, Германия-Австрия, реж. Адриан Гойгингер), в номинации «Лучшая мужская роль» — Сон Хенчу («Обычный человек» / Botongsaram, Южная Корея, реж. Ким Понхан).

Лучшей документальной картиной признана «Опера» (L'Opéra, Франция-Швейцария) Жан-Стефана Брона, лучшей короткометражной картиной — «Скорая помощь» (Ambulance, Норвегия) Себастьяна Торнгрена Вартина.

Приз международной федерации кинокритиков FIPRESCI с формулировкой «за блестящее использование поэтического языка и драматургии» присужден фильму Рютаро Накагавы «Апрельский сон длиной в три года» (Shigatsu no nagai yume, Япония).

Приз зрительских симпатий по итогам голосования, организованного порталом «ПрофиСинема», получил фильм Владимира Котта «Карп отмороженный» (Россия).

Специальный приз «Верю. Константин Станиславский» вручен итальянскому актеру и режиссеру Микеле Плачидо.

Перед закрытием 39-го ММКФ статистику фестиваля привел его президент Никита Михалков, передает ТАСС. По его словам, в этом году во всех программах было показано 406 фильмов из 64 стран мира, сеансы посетили более 33 тысяч зрителей.



