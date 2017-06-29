Изданы дневники Константина Сомова© Издательство Дмитрий Сечин
На днях в Петербурге и Москве будут представлены восстановленные и расшифрованные дневники, которые с октября 1917 до начала декабря 1923 года вел один из основателей объединения «Мир искусства» художник Константин Сомов (1869–1939).
Книга «Константин Сомов. Дневники. 1917–1923» вышла в московском издательстве «Дмитрий Сечин». К изданию дневники подготовил историк русского искусства Павел Голубев, который также написал для книги очерк жизни и творчества художника. Кроме того, в издание вошли подробные комментарии, справочные материалы и множество фотографий Сомова и его ближайшего окружения.
«Публикация сомовского архива уже предпринималась. Почти сорок лет назад, в конце 1970-х, вышел сборник его писем и дневников. Нынешняя книга существенно превосходит по объему прежнюю публикацию (а скоро выйдут и остальные тома — Сомов записывал в дневник едва ли не до последнего вздоха). Кроме того, в ней было много купюр; кое-где сомовский текст даже специально изменили, чтобы адаптировать его ко вкусам советского художественного руководства», — сообщает сайт независимого магазина интеллектуальной литературы «Порядок слов», где пройдет презентация книги.
В Петербурге она состоится 30 июня в «Порядке слов» на Фонтанке. О Сомове и его записках расскажут публикатор дневников Павел Голубев, и Анна Михайлова, дочь племянника художника и хранительница архива семьи Сомовых-Михайловых.
11 июля в «Порядке слов» в «Электротеатре Станиславский» в Москве дневники представят Павел Голубев, а также Дмитрий Сечин, директор издательства «Дмитрий Сечин», и административный директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М. Третьякова Александр Попов.
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