На фестиваль в Бурятию съедутся музыканты из пяти стран

© «Голос кочевников»

14 и 15 июля в Бурятии пройдет IX Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» с участием исполнители world music из России, Бразилии, Монголии, Украины, Финляндии и Южной Кореи.

Фестиваль пройдет в этнокомплексе «Степной кочевник» в часе езды от столицы республики Улан-Удэ и в двух часах от озера Байкал.

В этом году на «Голосе кочевников» выступят SunSay (Украина), Casuarina (Бразилия), Magnolian (Монголия), The Colors (Монголия), Jambinai (Южная Корея) и Jaakko Eino Kalevi (Финляндия).

Среди российских участников «Калинов мост», «Аргымак», Альберт Кувезин, Volga, Анжела Манукян, Бурятию будут представлять рэпер Хатхур Зу, «Сагаан Турлааг», Бадма-Ханда Аюшеева и Namgar.

За несколько дней до основной программы фестиваля в проекте «Голос кочевникOFF» команда медиахудожников STRUTTURA совместно с композитором Денисом Хоровым представит акустический проект «Звук. Восток» — транскрипции фольклорных песен с «живой» электроникой и генеративной визуализацией, которую исполнит певица из Внутренней Монголии Бадма-Ханда Аюшеева, а театр из Андалусии познакомит зрителей с искусством фламенко.



