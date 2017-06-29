Третьяковка открывает «Музейный кинотеатр»

© Государственная Третьяковская галерея

4 июля в конференц-зале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) откроется «Музейный кинотеатр» – в рамках второго фестиваля фильмов об искусстве PERFORM состоится российская премьера фильма «Сергей Щукин. История коллекционера».

В этом году фестиваль PERFORM посвящен европейскому искусству конца XIX — начала XX века. В программе «Золотой век модернизма», сообщает сайт фестиваля, «истории ярчайших представителей импрессионизма, экспрессионизма, сюрреализма и авангарда — художников, коллекционеров, музеев, школ».

Основу первой части программы, «От импрессионизма к сюрреализму», составят фильмы телеканала ARTE. Вторая часть называется «Модернизм в России. До и после революции», она расскажет об искусств 1917–1932 годов. Также на фестивале запланированы специальные показы фильмов «Пространство для жизни Роберта Уилсона» и «Федор».

Помимо Инженерного корпуса ГТГ площадками фестиваля PERFORM станут киноцентр «Октябрь» и центр дизайна Artplay, где кинопоказы будут проходить на территории мультимедийной выставки «От Моне до Малевича. Великие модернисты».

Организатор фестиваля — компания Reflexion Films, фестиваль проводится при поддержке Гёте-Института, Посольства Швейцарии в Москве и Французского института в России







