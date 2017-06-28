«КАРО» покажет мини-ретроспективу номинантов «Оскара-2017»

Кадр из фильма «Да здравствует Цезарь!» © КАРО

С 5 по 26 июля в московском кинотеатре «КАРО 8 Атриум» сеть кинотеатров «КАРО» и Московская школа кино в проекте «КАРО.Арт» представят мини-ретроспективу «Искусство кадра», в которую войдут фильмы, номинированные на премию «Оскара» 2017 года в категориях «Лучшая работа художника-постановщика» или «Лучший дизайн костюмов».

В программе:

«Да здравствует Цезарь!» (Hail, Caesar!, Великобритания-США, 2016)

Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн

В ролях: Джош Бролин, Джордж Клуни, Олден Эренрайк, Рэйф Файнс, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Ченнинг Татум, Джона Хилл, Вероника Осорио

«Прибытие» (Arrival, США, 2016)

Режиссер: Дени Вильнев

В ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер, Майкл Стулбарг, Форест Уитакер

«Пассажиры» (Passengers, США, 2016)

Режиссер: Мортен Тильдум

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарси

«Союзники» (Allied, США-Великобритания, 2016)

Режиссер: Роберт Земекис

В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, Винсент Эбрахим, Ксавьер Де Гийбон

О роли художников-постановщиков и художников по костюмам в создании этих картин расскажут куратор проекта, художник кино и телевидения, куратор программы «Художественная постановка» в Московской школе кино Аддис Гаджиев, эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри, генеральный продюсер и основатель компании Park Production Дмитрий Добужинский, кинооператор и режиссер Михаил Агранович и живописец Егор Кошелев.

Расписание:

5 июля — «Да здравствует Цезарь!»

Эксперты: Илектра Канестри, Аддис Гаджиев

Эксперты: Илектра Канестри, Аддис Гаджиев 12 июля — «Прибытие»

Эксперты: Дмитрий Добужинский, Аддис Гаджиев

Эксперты: Дмитрий Добужинский, Аддис Гаджиев 19 июля — «Пассажиры»

Эксперты: Михаил Агранович, Аддис Гаджиев

Эксперты: Михаил Агранович, Аддис Гаджиев 26 июля — «Союзники»

Эксперты: Егор Кошелев, Аддис Гаджиев

Начало сеансов в 19:30, билеты — здесь



