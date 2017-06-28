Заксобрание Петербурга отклонило референдум по Исаакиевскому собору

Законодательное собрание Санкт-Петербурга © Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

Сегодня, 28 июня, Законодательное собрание Петербурга признало незаконным вопрос референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ, что исключает возможность проведения референдума.

За проект соответствующего постановления проголосовали 38 депутатов, против — 10, передает «Интерфакс».

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия») сообщил, что его комитет признал вопрос референдума не отвечающим законам РФ. Депутат, в частности, упомянул несоответствие положениям закона о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям, неоднозначность толкования вопроса, выносимого на референдум, и недостатки формулировки самого вопроса.

На референдум предлагалось вынести следующий вопрос:

«Согласны ли Вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания:

Собора Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор),

Собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови) ,

Собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор)

должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

«Мы просто не имеем права выносить на голосование такие политически не выверенные, сырые вопросы», — прокомментировал Четырбок.

В марте Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума с тем же вопросом, но затем избирком поддержал ходатайство о регистрации инициативной группы. После этого Заксобрание неоднократно отказывалось рассматривать вопрос о референдуме, а юридическое управление Заксобрания вынесло по вопросу референдума отрицательное заключение.

Решение властей Петербурга передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало в городе споры и конфликты, против него выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

27 июня новый директор Государственного музея-собора «Исаакиевский собор» Юрий Мудров заявил, что собор в соборе продолжатся и церковные службы, и музейная деятельность. По его словам. заявка на передачу собора со стороны РПЦ еще не поступала и процесс передачи не был запущен.



