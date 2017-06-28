Павел Дуров согласился на регистрацию Telegram

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Сегодня, 28 июня, создатель Telegram Павел Дуров заявил, что у него нет возражений против использования открытых данных о мессенджере для его регистрации в российском реестре организаторов распространения информации.

«Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, — это предоставление информации о компании Telegram», — написал Дуров на своей странице в соцсети «Вконтакте», прицитировав соответствующее обращение руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Дуров пояснил, что «регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках».

«Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, — добавил он. — у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" — равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

Также Дуров подчеркнул, что «если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании».

23 июня Александр Жаров потребовал от администрации Telegram предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, угрожая в противном случае заблокировать мессенджер. Создатель Telegram назвал требование Роскомнадзора бессмысленным с точки зрения национальной безопасности России. В свою очередь Жаров заявил, что Дуров «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

26 июня ФСБ заявила, что преступники, осуществившие три месяца назад теракт в петербургском метро, активно пользовались мессенджером Telegram. «Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — прокомментировал Дуров.

В тот же день на неофициальном канале команды Telegram появилась инструкция с описанием способа обхода возможной блокировки мессенджера.

P.S. Глава Роскомнадзора отреагировал на сегодняшнее заявление Павла Дурова. «Мы приветствуем его позицию», — цитирует Александра Жарова «Интерфакс».

«Если набор сведений, который необходим для внесения в реестр организаторов распространения информации по тем ссылкам, которые Павел Дуров в своем сообщении привел, достаточен, то есть все пять идентификаторов имеются, то мы, очевидно, внесем Telegram в реестр организаторов распространения информации», — сказал Жаров.

Позже он подтвердил, что «Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации», и вскоре мессенджер, как сообщает «Российская газета», был внесен в реестр.



