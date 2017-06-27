В ММОМА пройдет итоговая выставка «Свободных мастерских»Александр Голынский. Спасибо деду за Чайку. 2017© ММОМА
4 июля Московский музей современного искусства (ММОМА) и Школа современного искусства «Свободные мастерские» откроют ежегодный выставочный проект «Там, где никому не снятся сны: от священной географии к не-месту».
Как сообщает сайт ММОМА, «Мастерская'17. Там, где никому не снятся сны: от священной географии к не-месту» — своеобразный взгляд молодых художников на современное общество и попытка его определения через пространство.
В подготовке итоговой выставки впервые в истории «Мастерских» участвуют молодые кураторы – выпускники Школы современного искусства MMOMA.
В этом году, взяв за отправную точку исследование этнографа Марка Оже, кураторская команда «Мастерской» предлагает зрителю подумать о географии повседневности и своих взаимоотношениях с ней. При помощи различных средств художники изучают среду обитания современного человека через понятие «ничейного» пространства, введенное Оже для описания обезличенных мест временного пребывания, таких как супермаркеты, аэропорты и транспортные узлы.
Художники исследуют транзитные зоны и личные пространства с помощью событий, происходящих внутри, следов, оставленных в них человеком и, собственно, опыта и переживаний самого человека, таким образом, охватывая самый широкий спектр тем.
В экспозиции MMOMA представлены работы более ста авторов: аудио и видео инсталляции, живопись, фотография и объекты. Важным критерием отбора наряду с тематической обусловленностью стала актуальность работ: большинство произведений были созданы в 2016–2017 годах, многие — специально для выставки.
Выставка «Мастерская'17. Там, где никому не снятся сны: от священной географии к не-месту» продлится до 20 августа.
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